Чим корисний сік із журавлини

Журавлинний сік захищає наше серце від хвороб, як з`ясували вчені з Лондона. Вони виміряли рівень захисних властивостей соку з журавлини і виявили, що цей напій може знижувати кров`яний тиск і зберігати здоров`я серцево-судинної системи, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідники з Університету Queen Mary порівняли кардіологічні властивості журавлинного соку з червоним вином, какао і зеленим чаєм. Виявилося, що в звичайному і розбавленому журавлинному соку містяться олігомерні проціанідини (похідні конденсації катехінів). Доктор Роджер Кордер підкреслює, що ці речовини підтримують здоров`я серця, перешкоджаючи синтезу ендотеліну-1, цього "стискача" кровоносних судин, через який виникають численні захворювання серця.

"Тривалий час червоному вину віддавалися лаври захисника серця, але це нове дослідження показує, що журавлинний сік є дуже хорошою альтернативою провину, до того ж не містить алкоголю, - заявив доктор Кордер, автор книги «Дієта з червоного вина». - Ми виявили олігомерні проціанідини в певних компонентах журавлини.. Вони можуть зберігати кровоносні судини здоровими, перешкоджаючи їх звуження, яке є основною причиною гіпертонії та інших хвороб серцево-судинної системи, захворювань серця".

Дані цього дослідження будуть опубліковані в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry. Якщо ви вирішите прислухатись до пради лондонських лікарів, то постарайтеся купувати журавлинний сік, що не містить цукру. А якщо у вас є така можливість, то краще робіть цей сік власноруч.