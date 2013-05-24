Пластиковий посуд шкодить дитячому серцю

Учені неодноразово звинувачували фталати, що містяться в продукції з пластика, в провокації різних захворювань. Зокрема, раніше зроблені висновки, що ці речовини здатні викликати метаболічні і гормональні порушення, особливо на ранніх стадіях розвитку. Нове дослідження показало, що використання фталатів в упаковці харчових продуктів і інших предметів може привести до підвищеного тиску у дітей.

Учені із США вивчили стан здоров`я 3 тис. дітей, змірявши у них рівень фталатів в пробах сечі і кров`яний тиск. Вони прийшли до висновку, що фталати можуть пригнічувати функцію серцевих клітин і викликати окислювальний стрес, що порушує стан артерій, починаючи з дитячого віку.

Дослідники підкреслюють, що необхідні політичні ініціативи, які обмежують дії руйнівних екологічних хімічних речовин як частина програми по профілактиці серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження опубліковані в журналі Pediatrics.

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