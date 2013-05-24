У Росії чекали на цунамі

Жертв і руйнувань внаслідок землетрусу на Сахаліні немає. Про це повідомляє прес-служба Головного управлінні МНС Росії по Сахалінській області на своєму сайті.

“Станом на 18.00 (сах), жертв і руйнувань у результаті на території області немає. Загрози цунамі немає. Об`єкти життєзабезпечення в Сахалінській області працюють у звичному режимі”, - повідомили в ГУ МНС області.

У відомстві також зазначили, що після отримання сигналу про землетрус в усіх населених пунктах Охотоморського узбережжя о. Сахалін і Курильських островів, яким загрожують цунамі, було оголошено тривогу цунамі. Системи сповіщення спрацювали без збоїв, було почато виведення населення в безпечні місця.

О 17.17 (сах) від Центру цунамі Сахалінського УГМС було одержано відбій тривоги цунамі, про що також було поінформовано населення районів, що перебувають під загрозою.

Незважаючи на відсутність даних про руйнування, 12 оперативних груп продовжують роботу з обстеження населених пунктів на Курильських островах. Обстеження проводиться з метою виявлення можливих наслідків.

Землетрус відчувався у Сахалінській області з інтенсивністю до 5 балів. Епіцентр землетрусу перебував за 493 км. на північний захід від м. Сєверо-Курильськ. Магнітуда сейсмоподії становила 7,3.

На даний час обстановка перебуває на контролі чергової зміни Центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії по Сахалінській області.