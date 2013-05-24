У Білорусі планують запровадити біометричні паспорти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Держприкордонкомітету Білорусі Олександр Боєчко.

«Весь світ використовує біометричні паспорти, і в Білорусі планується запровадження таких паспортів», - зазначив Боєчко.

При цьому, він не конкретизував, коли планується запровадження в країні біометричного паспорта й чи стане такий паспорт обов`язковим для всіх громадян Білорусі або його видаватимуть за бажанням.