У Білорусі планують запровадити біометричні паспорти
14:39, 24 травня 2013Зарубіжні новини
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«Весь світ використовує»
У Білорусі планують запровадити біометричні паспорти.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Держприкордонкомітету Білорусі Олександр Боєчко.
«Весь світ використовує біометричні паспорти, і в Білорусі планується запровадження таких паспортів», - зазначив Боєчко.
При цьому, він не конкретизував, коли планується запровадження в країні біометричного паспорта й чи стане такий паспорт обов`язковим для всіх громадян Білорусі або його видаватимуть за бажанням.
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