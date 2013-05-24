Екстракт ехінацеї допомагає швидше одужати

Екстракт ехінацеї скорочує кількість застуд і допомагає швидше одужати. До такого висновку прийшли вчені з університету Кардіффа, пишуть іноземні ЗМІ.

Випробування настоянки ехінацеї проведено на замовлення одного з виробників цього препарату, щоб з`ясувати його ефективність і безпека. У випробуванні взяли участь 750 дорослих і дітей, які протягом 4-х місяців приймали по 25 крапель екстракту або плацебо тричі на день. Виявлено, що прийом ехінацеї дітьми віком до 12 років може викликати алергічні реакції. У людей старше 18 років ехінацея не викликає несприятливих побічних ефектів. При цьому ймовірність повторної застуди знижена на 59%, а тривалість хвороби - на 26%.

Випробування показали, що ехінацея підтримує ослаблений імунітет, але при цьому не стимулює імунну систему, якщо вона нормально працює.