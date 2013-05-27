В ЄС заборонять небезпечні види пестицидів
08:47, 27 травня 2013Зарубіжні новини
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Клотіанідін, імідаклопрід та тіаметоксам
З 1 грудня в ЄС заборонять використання трьох видів пестицидів, небезпечних для бджіл.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене Єврокомісією.
Серед заборонених пестицидів – клотіанідін, імідаклопрід та тіаметоксам.
У прес-службі Єврокомісії зазначили, що до 30 вересня цього року країни-члени повинні внести відповідні зміни до національного законодавства з тим, щоб не допустити використання цих пестицидів після 30 листопада.
Рішення Єврокомісії може бути переглянуто через 2 роки.
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