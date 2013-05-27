Кукурудза та персики - кращі продукти для очей

У наш час проблеми по офтальмологічній частини виникають у кожного другого. І кожен знає: щоб добре бачити, потрібно їсти багато чорниці. Вчені значно розширили список продуктів, корисних для зору, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Тепер в боротьбі за хороший зір можна сподіватися не тільки на одну чорницю.

Російські вчені переконують, що для поліпшення показників важливі такі вітаміни, як А, Е і C, а також цинк і селен. Більше того, очам необхідна особлива речовина - зеаксантин, елемент, що захищає очей від УФ-впливу. Він міститься в персиках і манго, апельсинах і кукурудзі, а також у болгарському перці.

Вчені просять не забувати і ще про одну речовину, антиоксидант, під назвою лікопен. Він міститься практично у всіх фруктах і овочах червоного кольору. До речі, крім допомоги зору, лікопен також позитивно впливає на роботу передміхурової залози.