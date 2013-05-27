Пиво і шампанське шкідливіші за горілку

Слабкоалкогольні напої шкідливіші за горілку, оскільки людина втрачає контроль над кількістю випитого. До такого висновку прийшли медики і склали топ-лист найнебезпечніших алкогольних напоїв. До нього увійшли пиво, вина, коктейлі, шампанське і лікери, пише "Російська газета".

За словами фахівців, небезпека пива полягає в тому, що воно сприяє виділенню в організмі гормону задоволення – дофаміна, що викликає швидке звикання. Шампанське шкідливе через вуглекислий газ, що міститься в ньому, завдяки якому алкоголь швидше всмоктується в кров, що приводить до швидкого і сильного сп`яніння.

Крім того, шипучий напій викликає підвищене гниття продуктів в кишечнику, що приводить до отруєння організму і згубно впливає на всі системи. Його концентрація в крові 0,5-1% негативно впливає на зір. Лікарі відзначають, що лікер шкідливий через велику кількість цукру. Його вживання пов`язане з ризиком розвитку захворювань підшлункової залози.

Негативно впливають на організм також вина, коктейлі. Останні є сумішшю різних видів алкоголю.

Раніше вчені Лілльского університету у Франції заявили, що люди, що регулярно вживають алкогольні напої, ризикують одержати інсульт на 14 років раніше тих, хто п`є в помірних кількостях або зовсім утримується від міцних напоїв.

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