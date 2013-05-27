Унікальні властивості ромашкового чаю

Ромашковий чай містить сполуки, здатні запобігти розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку грудей. Його клітини відрізняються живучістю і швидким ростом, пише "Російська газета".

За словами співробітників Університету штату Огайо, секрет напою полягає в хімічній сполуці під назвою апігенин. Він міститься в петрушці, селері, овочах і фруктах, поширених в середземноморській дієті, і блокує здатність ракових клітин жити довше здорових, зупиняючи їх розповсюдження, роблячи чутливішими до хіміотерапії.

Як показали дослідження, апігенин допомагає особливим білкам коректувати функції РНК-молекул, оскільки порушення в них в 80% випадків приводить до розвитку раку. По словах учених, апігенин може зв`язуватися приблизно з 160 білками в організмі людини (найважливіший з них – hnRNPA2), тоді як більшість лікарських препаратів впливають лише на одну молекулу.

Раніше фахівці Університету Стратклайда в Глазго встановили, що екстракт зеленого чаю – епігаллокатехин галат – сприяє зникненню або зменшенню ракової пухлини.

korzonews.info