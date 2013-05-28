У Венесуелі від "свинячого грипу" померло 15 осіб
09:46, 28 травня 2013Зарубіжні новини
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Дані про кількість хворих приховують
У Венесуелі на даний момент від свинячого грипу померло 15 осіб. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Насьональ".
Санітарна служба штату Тачіра (захід країни) повідомила про виявлення 16 випадків захворювання свинячим грипом. Одночасно стало відомо про те, що в сусідньому штаті Сулія у зв`язку з виявленням нових випадків зараження закрита одна з лікарень міста Маракайбо. Ще 11 хворих виявлені на острові Маргарита.
Міністерство охорони здоров`я визнало наявність випадків захворювання на свинячий грип, проте поки не розповсюдило даних про кількість хворих, обмежившись повідомленням про те, що цього року щеплення від грипу, який лікарі позначають як A/H1N1/, було зроблено 3 млн осіб.
За неофіційними даними, загальна кількість хворих досягає 150 чоловік, більша частина яких - жителі штату Меріда (захід країни).
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