Чверть дітей у світі страждає через недоїдання

Нове дослідження британської благодійної організації Save the Children показало, що у світі страждають від недоїдання 25% дітей.

"Автори дослідження підкреслюють, що недоїдання може призвести до безповоротних наслідків: у багатьох з тих дітей, які не отримували достатнього харчування, помічаються відхилення в розумовому розвитку, вони зростають слабкішими", - відзначає агентство.

Як вказується у доповіді, недоїдання може негативно позначитися на успішності дітей в школі. Нестача їжі позначається на здатності дітей читати та писати.

Організація закликає світових лідерів внести обговорення цієї проблеми до порядку денного саміту "Великої вісімки" у червні.