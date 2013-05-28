Чверть дітей у світі страждає через недоїдання
09:59, 28 травня 2013Зарубіжні новини
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Результати досліджень британців
Нове дослідження британської благодійної організації Save the Children показало, що у світі страждають від недоїдання 25% дітей.
"Автори дослідження підкреслюють, що недоїдання може призвести до безповоротних наслідків: у багатьох з тих дітей, які не отримували достатнього харчування, помічаються відхилення в розумовому розвитку, вони зростають слабкішими", - відзначає агентство.
Як вказується у доповіді, недоїдання може негативно позначитися на успішності дітей в школі. Нестача їжі позначається на здатності дітей читати та писати.
Організація закликає світових лідерів внести обговорення цієї проблеми до порядку денного саміту "Великої вісімки" у червні.
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