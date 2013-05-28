Кокосова олія допомагає схуднути

11:05, 28 травня 2013
Зарубіжні новини
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І чудова профілактика інсульту

Учені з Австралії довели, що кокосова олія допомагає при виснаженні, ожирінні, а також є відмінною профілактикою хвороби Альцгеймера і інсульту, повідомляють «Медвесті».

За час дослідження фахівці зробили висновок, що кокосова олія знижує холестерин, сприяє приливу енергії, нормалізує інсулін і знищує різні патогенні організми. Тобто, продукт потрібно вживати хворим діабетом і страждаючим від серцево-судинних хвороб.

Але одержані ученими результати суперечать думці членів Кардіологічної асоціації Австралії, які прирівнюють олію кокосів до насичених жирів і вважають шкідливими для здоров`я.

При цьому Брюс Файф, американський учений, стверджує, що олія, одержана з кокосів, є найбільш здоровою зі всіх існуючих насичених жирів, оскільки вона достатньо легко засвоюється організмом і рекомендована при виснаженні. Окрім цього, кокосова олія допомагає прискорити метаболізм, що робить його прекрасним помічником для охочих скинути зайву вагу без шкоди для організму.

korzonews.info

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