У Малайзії затонув пором

Близько 100 людей зникли безвісти після аварії річкового порома, який ударився об каміння й перекинувся на річці Раджанг у малайзійській частині острова Калімантан.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві електронні ЗМІ, шеф поліції міста Белага в малайзійському штаті Саравак Бакар Анак Себо (Bakar Anak Sebau) заявив: «Переобтяжене судно, на борту якого перебували близько 100 пасажирів, перекинулося в швидкій річці. Судячи з усього, на борту були жінки та діти».

За повідомленнями з місця катастрофи, розрахований лише на 74 пасажирів пором прийняв на борт понад сотню осіб, які слідували на місцеве свято. На одній з порожистих ділянок 560-кілометрової річки судно вдарилося об каміння й затонуло. Інформації про жертв поки немає: частина пасажирів змогла самостійно вибратися з річки, але, за деякими оцінками, всередині порома, що перекинувся, могли залишитися до 30 людей.

Третій за величиною на планеті острів Калімантан (відомий також як Борнео) є єдиним у світі, який ділять між собою відразу три країни: Індонезія, Малайзія та Бруней. Він відносно мало освоєний людиною, й сполучення там здійснюється, в основному, по річках. При цьому часто заходів безпеки не дотримуються, наслідком чого є часті катастрофи. В січні й лютому цього року 15 осіб загинули або зникли безвісти внаслідок двох аварій катерів в індонезійських провінціях Центральний Калімантан і Західний Калімантан, а в квітні понад 20 осіб стали жертвами аварії катера на річці Махакам у провінції Східний Калімантан.