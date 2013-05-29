Лавровий лист зміцнює імунітет

Лавровий лист давно відомий як приправа, без якої не може обійтися жодна господиня. Проте не всім відомо, що лист лавра має низку корисних властивостей, які так цінуються не тільки в народній, але і в традиційній медицині, пишуть російські ЗМІ.

Відвар лаврового листя: застосування

Листя лавра володіють унікальним хімічним складом: ефірні олії, різні мікроелементи, дубильні речовини і фітонциди з антибактеріальними властивостями. Саме тому в медицині лавровий лист застосовують як протизапальний, протимікробний та ранозагоювальний засіб. Завдяки органічним кислотам, що містяться в листі лавра, рослину використовують як природне заспокійливе і стимулятор імунітету.

На основі лаврового листа виготовляють мазі, креми і мило, проте частіше все ж використовують відвар лаврового листа. Так як лавровий лист сприяє розчиненню і виведенню з організму надлишку солей, відвар з нього широко застосовується в цілях очищення організму.

Як приготувати відвар лаврового листя

Для приготування цілющого лаврового відвару необхідно всього близько 30 листочків. Найкраще залити в термосі листя киплячою дистильованою або ж фільтрованою водою, потім відвар лаврового листя необхідно настоювати протягом ночі. За програмою очищення організму відвар з листя лавра п’ють 3 дня невеликими ковтками. На час прийому відвару слід виключити з раціону м’ясні продукти, а замість цього споживати більше овочів. Від спиртного також рекомендується утриматися. Весь курс можна повторити через тиждень, проте потім роблять перерву на півроку. Протипоказаний лавровий лист вагітним і годуючим жінкам.

При харчових отруєннях, підвищеному цукрі крові або гострих респіраторних захворюваннях в якості імуностимулятора застосовують відвар лаврового листа з меншою концентрацією. Для його приготування у двох склянках води необхідно прокип’ятити на повільному вогні одну або дві столові ложки подрібненого листя протягом 15 хвилин. Потім отриманий відвар слід процідити і пити за 15 хвилин перед їжею.

Відвар лаврового листя для імунітету

Відваром з лаврового листя зміцнюють імунітет, тому багато проводять курс лікування приблизно два – три рази на рік. Однак для тих, хто схильний до закрепів рекомендується в цей період включити в свій раціон якомога більше продуктів, збагачених клітковиною.

Лавр допомагає зміцнювати організм не тільки всередині, а й зовні. Відвар лаврового листя отримав широке поширення при лікуванні себореї. У таких випадках змочений у воді лавровий лист прикладають до ураженої ділянки шкіри приблизно на 50 хвилин. Такий компрес також застосовують при будь-яких інших запаленнях на шкірі, ревматизмі, захворюваннях трійчастого нерва.

При кашлі лавр використовують як гірчичник. Ті хто страждає від безсоння, вегетосудинної дистонії, неврозів можуть приймати ароматичні ванни. Незамінний і дуже популярний відвар лаврового листа в лазні, де саме повітря наповнюється специфічним ароматом і цілющими фітонцидами.

Лавровий лист доступний кожному, однак перед його застосуванням необхідна консультація фахівця, який допоможе правильно скорегувати й доповнити курс лікування.