У Білорусі допомога при народженні дітей зросла на 30%

У Білорусі розмір допомоги при народженні дітей за рік зріс на 31,1%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, згідно з даними Білстату, розмір допомоги при народженні дітей порівняно з травнем 2012 року зріс на 31,1%. Зокрема, розмір одноразової допомоги при народженні першої дитини зріс до 9 млн 741,1 тис. рублів (1122 дол.), при народженні другої та подальших дітей – 13 млн 637,5 тис. рублів (1571 дол.).

«У травні нинішнього року розмір щомісячної допомоги з догляду за дитиною віком до трьох років становив на першу дитину 1 млн 585,9 тис. рублів (183 дол.), на другу та подальших дітей – 1 млн 812,4 тис. рублів (209 дол.), на дитину-інваліда – 2 млн 39 тис. рублів (235 дол.). Розмір допомоги на дітей віком старше трьох років на дитину-інваліда дорівнював 681,9 тис. рублів (79 дол.), на інших дітей у сім`ї – 487,1 тис. рублів (56 дол.)», - уточнили в Білстаті.

Довідка УНІАН. У Білорусі чисельність дітей віком до 18 років на 1 січня 2013 року становила 1 млн 741,8 тис. осіб, або 18,4% загальній чисельності населення. При цьому 76,5% усіх дітей проживає в містах і міських поселеннях, 23,5% - у сільських населених пунктах.

У Білорусі минулого року народилося 115,9 тис. дітей, зокрема 59,7 тис. хлопчиків і 56,2 тис. дівчаток.