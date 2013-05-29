Дитяче недоїдання завдає збиток світовій економіці

Збиток світовій економіці від дитячого недоїдання становитиме 125 мільярдів доларів до 2030 року. Про це йдеться у дослідженні міжнародної організації Save the Children, яке наводить Лента.ру.

Економічні втрати виникають через труднощі з навчанням у дітей, які недоїдають. За даними організації, такі труднощі виникають у дітей, які не одержували необхідних поживних речовин протягом першого року життя. У результаті брак освіти призводить до втрати 20 відсотків їх потенційних доходів.

У дослідженні не сказано, на підставі чого зроблено висновок про 20-відсоткове падіння доходів у дітей, які недоїдають, коли вони стають дорослими. При цьому наголошується, що падіння може становити до 66 відсотків.

Дослідження проводилося серед трьох тисяч дітей, які страждають від недоїдання. Виявилось, що їх математичні здібності на сім відсотків нижчі, ніж у однолітків, які повноцінно харчуються. У вісім років число тих з них, хто не може прочитати просте речення, вище на 19 відсотків.

У Save the Children відзначили, що дитяче недоїдання характерне для країн з традиційною і аграрною економікою, в яких зберігається велика частка фізичної і низькокваліфікованої праці.

У даний час брак продуктів харчування характерний для країн Азії і Африки, що розвиваються. Про проблему голоду постійно говорять і в ООН. Згідно з прогнозами продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), до 2030 року населення Землі збільшиться з нинішніх семи до дев`яти мільярдів осіб. В організації вважають, що зростання сільськогосподарського виробництва призведе до виснаження водних ресурсів і вирубки лісів.

Джерело: http://lenta.ru/news/2013/05/28/malnourishment/

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Save the Children, чверть дітей у світі страждає від недоїдання.

Організація закликає світових лідерів внести обговорення проблеми недоїдання до порядку денного саміту "Великої вісімки" у червні.