Суїцидальна поведінка підлітків - "заразна"

Суїцидальна поведінка може бути "заразною", особливо серед підлітёёёків у віці 12-13 років. Школярі, чий однокласник покінчив з життям, значно частіше, ніж в нормальній ситуації, або замислюються про самогубство, або наслідують приклад товариша. Такий ефект, згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Канадської медичної асоціації CMAJ, зберігається протягом двох і більше років після трагедії, це необхідно мати на увазі вчителям, шкільним психологам і батькам.

Автори дослідження проаналізували статистичну інформацію, зібрану в ході масштабного довготривалого загальнонаціонального опитування, що стосується дітей та підлітків Канади, що проходив з 1998 по 2007 рік. Аналізувалися дані, що стосуються 22064 тисяч осіб у віці від 12 до 17 років.

Було встановлено, що самогубство однокласника різко підвищує ризик суїцидальної поведінки у всіх вікових групах, незалежно від того, чи були підлітки особисто знайомі із загиблим, але особливо це стосується 12-13-річних, у яких після трагедії частота думок про самогубство зростає в середньому в п`ять разів у порівнянні з нормальною ситуацією.

При цьому серед більш старших вікових груп ефект "заразності" суїциду виявився менш виражений - у 14-15-річних думки про те, щоб покінчити з собою, частішають в середньому в три рази після подібного вчинку однолітка, а у 16-17-річних - тільки в два.

Отримані результати, на думку авторів, свідчать про те, що психологічної допомоги після самогубства потребують не лише близькі друзі загиблого підлітка, але і всіх тих, хто дізнався про трагедію.