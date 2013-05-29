Значні дози кави збільшують жировий прошарок

Якщо людина випиває по 5 порцій кави на день, навіть без кофеїну, вона ризикує заробити ожиріння і хронічні захворювання, передає The Herald Sun. Перше дослідження, присвячене значним дозам кави, провели співробітники Інституту медичних досліджень Західної Австралії та Університету Західної Австралії.

Виявилося, 5 філіжанок кави подвоювали обсяг жиру, що оточує внутрішні органи черевної порожнини. Саме цей жир традиційно пов`язують зі смертельними захворюваннями. Вчені звинувачують у всьому хлорогенову кислоту, яку раніше, навпаки, вважали корисною.

Негативний ефект кави був доведений на прикладі мишей. До цього фахівці вважали, що кава корисна, так як тестували тільки малі порції (по 1-2 філіжанки). До речі, кислоту, згадану в дослідженні, можна також знайти в деяких фруктах, включаючи сливу.

Кислота підвищує чутливість до інсуліну, знижує тиск і гальмує накопичення жиру. Але при великому дозуванні все відбувалося інакше - миші набирали вагу, багато в чому за рахунок зростання прошарку вісцерального жиру (провісник діабету і серцево-судинних недуг). У них посилювалася інсулінова резистентність і непереносність цукру.