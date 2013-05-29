Чим небезпечна прострочена косметика

Відомо, що використання простроченої косметики, загрожує серйозними проблемами. Хоча про це знають, здавалося б, всі, на практиці багато жінок застосовують продукти з уже закінченим терміном придатності, пише The Times of India.

Співробітники універмагу Debenhams провели опитування і встановили: 57,7% жіночих косметичок наповнені старою косметикою. Однак подібні продукти можуть викликати висипання на шкірі, інфекції очей і висип, пише Медпортал

Ліза Бретт, представник Debenhams, підкреслює: важливо дивитися на термін придатності. Навіть якщо в тюбику ще багато крему, від нього все одно потрібно позбутися. Як показує статистика, 73% жінок навіть не знають про термін придатності своєї косметики.

Одна третина жінок використовує підводку для очей, вік якої становить більше року. 22% зберігають тональний крем більше року. А 7% зберігають тіні протягом більше шести років, хоча офіційний термін придатності - 12 місяців. На думку експертів, подібна економія дається високою ціною. Жінки борються з проблемами шкіри, між тим, достатньо оновити колекцію косметики.