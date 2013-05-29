Противірусні препарати вже не можуть подолати грип H7N9

Штам грипу, який убив у Китаї 36 людей і заразив 131, здатний мутувати і розвинути резистентність до противірусних препаратів, впевнені китайські вчені. Як передає The Daily Mail, в ході лікування 14 інфікованих в Шанхаї лікарі виявили резистентність до Tamiflu у трьох пацієнтів.

Співробітники Шанхайського центру громадського здоров`я констатують: ліки знизили показники вірусу у 11 пацієнтів. А генетичний аналіз у трьох, яким вони не допомогли, показав, що у вірусу з`явилася мутація. Ця мутація давала йому захист від препарату.

Мінімум в одному випадку резистентність викликало сама наявність Tamiflu в організмі. На даний момент препарати даного типу, інгібітори нейрамінідази, є єдиним способом лікування H7N9.

Повідомляється, що у всіх 14 пацієнтів розвинулася пневмонія, і їх довелося під`єднати до апарата вентиляції легень. Сліди вірусу виявили в сечі, крові та випорожненнях. Отже, він поширився по всьому тілу. Ліки типу Tamiflu не лікують вірус, але можуть знизити гостроту проявів захворювання і прискорити одужання.

Епідеміологи заспокоюють: з 8 травня не фіксувалися нові випадки зараження. Можливо, допомогли масові забої птиці. Проте вірус поширюється серед птахів безсимптомно. Це підвищує ризик появи нових хворих. Також є дані про те, що вірус передається серед людей, адже приблизно 40% інфікованих не вступали в контакт з птицею.