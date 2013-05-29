У Непалі автобус впав в ущелину: загинули 12 осіб

Не менш як 12 чоловік загинули сьогодні в окрузі Сіндхупалчок у Непалі, де автобус з`їхав з дороги і впав в ущелину з висоти 100 метрів.

Ще 25 пасажирів постраждали, передає ІТАР-ТАСС.

В автобусі, що прямував до столиці Непалу з Бутану, за попередньою інформацією, перебувало близько 70 чоловік.

Подробиці катастрофи з`ясовуються.

itar-tass.com