У Непалі автобус впав в ущелину: загинули 12 осіб
12:59, 29 травня 2013Зарубіжні новини
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Постраждали 25 осіб
Не менш як 12 чоловік загинули сьогодні в окрузі Сіндхупалчок у Непалі, де автобус з`їхав з дороги і впав в ущелину з висоти 100 метрів.
Ще 25 пасажирів постраждали, передає ІТАР-ТАСС.
В автобусі, що прямував до столиці Непалу з Бутану, за попередньою інформацією, перебувало близько 70 чоловік.
Подробиці катастрофи з`ясовуються.
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