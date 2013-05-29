Громадянин України загинув при падінні крана в Підмосков'ї

Громадянин України загинув, за попередніми даними, при падінні крана на будівництві в підмосковному Домодєдово (Росія), повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах регіону.

Раніше джерело повідомило про одного постраждалого в результаті будівельного падіння крана за адресою: вулиця Текстильників, 31.

"Загинув кранівник, попередньо, громадянин України", - сказав співбесідник агентства. За його словами, кран впав між будинками, серйозних пошкоджень немає. Обставини інциденту з`ясовуються.