Риба захистить від психічних розладів

Правильне харчування відіграє важливу роль не тільки в процесі травлення, але і в цілому в стані здоров`я людини, у профілактиці багатьох захворювань, пишуть іноземні ЗМі.

Так, регулярне вживання в їжу риби скорочує вірогідність розвитку порушень психічного здоров`я. Такий висновок був зроблений групою фахівців зі Швеції.

Група вчених їх університету Кароліни залучили до соціологічних опитувань близько тридцяти тисяч жінок. Особливу увагу було звернено на характер харчування учасниць. Аналіз відповідей жінок показав, що ті жінки, в раціоні яких регулярно була присутня морська і річкова риба, на п`ятдесят відсотків рідше страждали порушеннями психічного здоров`я, ніж ті, хто практично не вживав рибні страви в їжу.

З колегами з Швеції згодні і вчені з Німеччини. Останні протягом трьох тижнів проводили дослідження за участю вісімдесяти добровольців. Учасники повинні були вживати в їжу ненасичені жирні кислоти, які входили до складу морської риби. Інша група учасників харчувалася за схемою, де дані з`єднання не були передбачені. Виявилося, що прояви емоційно-психічних порушень частіше зустрічалися серед представників другої групи добровольців.

Риба - важливий продукт у харчуванні людини, оскільки в ній міститься маса живильних речовин і мікроелементів. Крім усього іншого, риба є прекрасним замінником м`яса.