Кількість жертв коронавірусу наближається до 30 - ВООЗ

Кількість жертв коронавірусу досягла 27 осіб, йдеться у прес-релізі Світової організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Раніше повідомлялося про 22 летальні випадки, передає РІА «Новости».

За даними ВООЗ, одержаними на основі переданої Мінохоронздоров`я Саудівської Аравії інформації, було зафіксовано п`ять нових випадків захворювання людей віком 56-85 років.

Вперше новий небезпечний коронавірус було зафіксовано у вересні 2012 року у Саудівській Аравії. На даний момент випадки зараження цим вірусом були зафіксовані також у Франції, у Німеччині, Йорданії і Великій Британії. У тих, що заразилися, спостерігаються симптоми, схожі на атипову пневмонію.

Геном нового вірусу вперше було розшифровано у Нідерландському медичному центрі імені Еразма, де вірусу був присвоєно індекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Віруси, що належать до сімейства коронавірусів (вони одержали цю назву за численні вирости на поверхні, які нагадують сонячну корону), викликають різні захворювання - від простуди до атипової пневмонії (SARS).

Спалах SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) було зафіксовано у листопаді 2002 року у Південному Китаї, інфекція поширився на території 29 держав. Її збудником став коронавірус SARS-CoV.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України заявили, що Державна санітарно-епідеміологічна служба контролює ситуацію з можливою появою нового коронавірусу в Україні.