Споживання 5 чашок кави в день може привести до ожиріння і розвитку пов`язаних з ним захворювань. Про це заявили співробітники університету Західної Австралії, повідомляє Firstpost.

Учені вперше в світі провели таке масштабне дослідження і виявили, що надлишок напою прискорює накопичення вісцелярного жиру навколо внутрішніх органів черевної порожнини, порушує їх роботу і обмінні процеси, а це загрожує виникненням смертельно небезпечних захворювань.

Раніше вважалося, що хлорогенова кислота, що міститься в каві, корисна для здоров`я (запобігає розвитку цукрового діабету другого типу, знижує артеріальний тиск), проте нове дослідження показало, що у великих кількостях вона завдає непоправної шкоди. Учені дізналися про це випадково – під час вивчення дії кави на серцево-судинну систему.

В ході експерименту фахівці встановили, що миші, одержуючи каву, мали в 2 рази більшу кількість вісцелярного жиру (найнебезпечніший вид жиру).

Автори також застерігають від споживання продуктів, що містять зелені кавові боби (мають високий рівень хлорогенової кислоти), оскільки вони сприяють набору ваги.

korzonews.info