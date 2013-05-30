Сумна музика полегшує страждання

Розставання часто дуже важко переноситься людьми, проте вам може стати значно легше, якщо ви при цьому слухатимете найсумнішу музику, яку тільки зможете знайти, стверджують дані дослідження.

Це твердження стосується не тільки музики – допомогти подолати любовний розкол може навіть такий сентиментальний фільм як «Тітаник» з Леонардо Дікапріо і Кейт Уїнслет в головних ролях. Ну і, звичайно ж – меланхолійні мелодії виконавців Дайдо або Емі Уайнхаус. Останні одержані дані повністю суперечать поширеній думці, що ритмічна музика і веселі фільми можуть допомогти людям вийти з душевної кризи після руйнування відносин, пише британське видання Телеграф. Згідно дослідженню, люди, що мають проблеми у відносинах, швидше за все, віддають перевагу естетичним переживанням, які відображають їх негативний настрій.

Автори дослідження стверджують, що людям властиво випробовувати серйозні емоційні переживання, коли їх особисті і інтимні відносини порушуються, тому вони прагнуть знайти сурогатні відносини, щоб якимсь чином замінити втрачені особисті зв`язки. Дослідження, які проводилися до цього моменту, стверджують, що люди в негативному настрої віддають перевагу приємним, позитивним естетичним переживанням.

fedpost.ru