Мозок страждає від видалення зубів і бор-машини

Стан порожнини рота і психічне здоров`я людини зв`язані. До такого висновку в результаті багаторічного дослідження прийшли учені з Університету Тромсе (Норвегія).

Починаючи з 1988 року, учені спостерігали за зміною когнітивних здібностей групи добровольців. Експерименти показали, що будь-яка дія на зуби відображається на томографічних знімках головного мозку. Мозок реагує на видалення зуба негативною активністю і зниженням чутливості в певних зонах мозку. Спостереження також показало, що менше зубів залишається в роті людини, тим нижче її здібність до швидкого запам`ятовування інформації, і тим вища схильність до перепадів настрою.

За словами медиків, відновлення зубів за допомогою стоматологічних технологій дозволяє загальмувати описаний вище негативний процес.

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