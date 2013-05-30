У Латвії паління у присутності дітей прирівняли до насильства

Сейм Латвії підтримав пропозицію Товариства лікарів ввести кримінальну відповідальність стосовно батьків, які палять поряд з дітьми, передає РІА «Новости»

Поправки передбачають розширення поняття насильства над дітьми. Так, у поправках до закону уточнюється, що фізичне насильство - це небезпечне і усвідомлене застосування сили проти здоров`я і життя дитини. Також до насильства відносять усвідомлене паління поряд з дитиною, оскільки таким чином вона піддається шкідливій дії тютюнового диму.

Поправки наберуть чинності закону після того, як їх схвалить Президент Латвії.