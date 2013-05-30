В Латвии приравняли курение в присутствии детей к насилию
12:29, 30 травня 2013Зарубіжні новини
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Сейм поддержал врачей
Сейм Латвии поддержал предложение Общества врачей ввести уголовную ответственность по отношению к родителям, которые курят рядом с детьми, передает РИА «Новости»,
Поправки предусматривают расширение понятия насилия над детьми. Так, в поправках к закону уточняется, что физическое насилие - это опасное и осознанное применение силы против здоровья и жизни ребенка. Также к насилию относится осознанное курение рядом с ребенком, поскольку таким образом он подвергается вредному воздействию табачного дыма.
Поправки вступят в силу закона после того, как их одобрит Президент Латвии.
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