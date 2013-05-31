Невідомий відкрив стрілянину в центрі Цюріха

Кілька людей зазнали сьогодні вогнепальних поранень у центрі швейцарського Цюріха внаслідок стрілянини, відкритої невідомим.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеве інформаційне агентство АТС.

За попередньою інформацією, злочинцю вдалося втекти.

Точне число постраждалих, їхній стан і обставини інциденту на даний момент не відомі.

itar-tass.com