Невідомий відкрив стрілянину в центрі Цюріха
08:55, 31 травня 2013Зарубіжні новини
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Поранено кілька людей
Кілька людей зазнали сьогодні вогнепальних поранень у центрі швейцарського Цюріха внаслідок стрілянини, відкритої невідомим.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеве інформаційне агентство АТС.
За попередньою інформацією, злочинцю вдалося втекти.
Точне число постраждалих, їхній стан і обставини інциденту на даний момент не відомі.
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