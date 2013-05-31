Йогурт заспокоює мозок

Пробіотичні йогурти позитивно діють на психологічний стан. До такого висновку прийшли учені з Медичної школи університету UCLA.

У дослідженні брали участь 36 жінок у віці 18-53 року. Учасниць розділили на три групи. Перша група протягом місяця двічі в день одержувала йогурти з живими бактерійними культурами. Друга група їла звичайний йогурт, а третя не вживала йогурт. Порівнявши показники МРТ на початку і в кінці експерименту, учені виявили, що у жінок з першої групи знизилася активність в областях головного мозку, які пов`язані з емоціями і болем. В той же час, активність підвищилася в зонах, відповідальних за прийняття рішень.

Точний механізм дії поки невідомий, але, на думку учених, кишкові бактерії посилають в головний мозок сигнали, які з часом здатні мінятися залежно від дієти. Можливо, таку терапію можна використовувати при лікуванні деяких захворювань мозку.

LIKAR.INFO