На центральні штати США обрушилися торнадо

Дев`ятеро людей поранено в результаті кількох торнадо і штормів, що обрушилися на центральні райони США, передає ІТАР-ТАСС.

Один із смерчів промчав над містом Оден у штаті Арканзас. Удар стихії зруйнував ряд будинків, обірвав лінії електропередачі і призвів до травм семи людей. Ще двоє городян постраждали внаслідок удару блискавки.

Два торнадо обрушилися також на штат Оклахома, проте про руйнування і постраждалих там поки що не повідомляється. Крім того, в Індіані блискавка влучила в багатоквартирний житловий комплекс, після чого в ньому почалася пожежа. В Айові ураганний вітер пошкодив кілька будівель, вибив скло в будинках і обламав крони дерев.

20 травня руйнівний торнадо пронісся над містом Мур в Оклахомі. В результаті загинули 24 людини, зруйновано тисячі будівель.