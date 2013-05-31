Жіноча сумка - розсадник бактерій

У жіночій сумці мешкає більше бактерій, ніж в туалеті. Про це заявили співробітники британської організації Initial Washroom Hygiene, пише The Daily Mail.

Тести показали, що кожна п`ята сумка є притулком для бактерій, що несуть загрозу здоров`ю. А найбрудніший предмет в сумці – крем для рук (велика кількість бактерій скупчується на тюбику, і він небезпечніший за сидіння туалету). Слідом за ним йдуть губна помада і туш для вій.

Дослідження показало, що найбільшу небезпеку представляють шкіряні сумки, вони буквально пронизані бактеріями. Пориста структура шкіри сприяє росту бактерій. Фахівці рекомендують жінкам регулярно мити руки і чистити сумку антибактеріальними серветками або гелем, щоб уникнути перехресного забруднення.

"Сумка постійно контактує з руками і різними поверхнями, так що ризик передачі мікробів дуже високий, особливо якщо сумки рідко чистити. Варто бактеріям потрапити на сумку, як вони легко виявляються на руках. Отже, без регулярної гігієнічної обробки рук і чищення сумки не обійтися, це допоможе в боротьбі з бактеріями", – коментує Пітер Барратт.

Крім того, за його словами, до небезпечно високого рівня забруднена робоча поверхня на кухні. Там мешкають бактерії кишкової палички (населяють фекалії), які викликають спалахи шлунково-кишкових захворювань. Також більш за одну чверть сушарок мають рівень бактерій, що перевищує безпечний показник в чотири рази. Бактерії є і на ручках холодильників, і на кнопках микроволновок.

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