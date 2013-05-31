Помірна повнота – запорука тривалого життя

21-го травня, в Росії відбулося засідання VI Всеросійського діабетологічного конгресу, приуроченого до проведення Всесвітнього Дня боротьби з ожирінням.

Провідні фахівці і ендокринологи держави поділилися з громадськістю останніми методиками лікування даної недуги, а також новими досягненнями вітчизняної медицини в цьому напрямі.

Згідно світовій статистиці, близько 1,6 мільярдів чоловік на нашій планеті страждають від зайвої ваги. На сьогоднішній день лідером по кількості населення, що має зайву вагу, є Науру – острівна держава, де 95% жителів страждають ожирінням. Далі США – 72%, потім Великобританія -54%, у Росії повнотою страждають 52% жителів.

Професор Олександр Аметов, керівник кафедри діабетології і ендокринології виділяє проблему ожиріння, як одну з найважливіших і актуальніших захворювань на сьогодні.

Наслідки такого захворювання давно відомі суспільству і, як правило, вони трагічні. З другого ж боку медики і учені бачать і позитивні якості в зайвих кілограмах. Вже доведено на практиці, що повна людина менше схильна до впливу стресу, частіше приділяє увагу своєму здоров`ю.

korzonews.info