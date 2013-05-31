У Єгипті в ДТП загинули дев’ять туристів

До дев`яти осіб зросло число жертв автокатастрофи, що сталася сьогодні на півдні Синаю в Єгипті, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Ще 22 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. Всі загиблі і постраждалі - громадяни Мексики.

Автобус з туристами їхав від монастиря Святої Катерини у бік курорту Дахаб. Аварія сталася приблизно на відстані 30 км. від монастиря. Водій не впорався з керуванням, машину занесло і вона перекинулася. Як повідомили в поліції, від сильного удару автобус загорівся.

До місця події прибули 12 машин "швидкої допомоги", які доставили поранених у госпіталь Шарм-еш-Шейху. Встановлено, що всього в автобусі перебувало 40 осіб. За фактом події розпочато розслідування.

Щорічно на дорогах АРЄ гинуть, лише за офіційними даними, близько 8 тис. осіб, зокрема іноземці. Порушниками, як правило, є водії вантажівок, мікроавтобусів і таксі, які не дотримуються швидкісного режиму, часто виїжджають на смугу стрічного руху, здійснюючи украй небезпечні маневри.

Остання велика катастрофа з іноземними туристами сталася наприкінці 2011 року. У місті Хургада розбився автобус, загинули 11 громадян Угорщини.

itar-tass.com