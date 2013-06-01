Потерпілих від торнадо в Оклахомі - понад 100 осіб

Кількість постраждалих в американському штаті Оклахома, де пройшов торнадо, становить 104 людини.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт телеканалу NBC. News.

Раніше повідомлялося, що жертвами торнадо стали п`ятеро людей, зокрема жінка з дитиною, 71 людина зазнала поранень.

Без електрики залишилися 210 тисяч осіб. Надзвичайний стан оголошено в штатах Оклахома і Міссурі.

Кілька торнадо зафіксовано в Оклахомі, переважно в передмістях Оклахома-сіті, де в травні під час аналогічного лиха загинули 24 людини. Попередження про торнадо було поширено в штатах Оклахома, Канзас і Міссурі.