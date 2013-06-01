Потерпілих від торнадо в Оклахомі - понад 100 осіб
17:19, 01 червня 2013Зарубіжні новини
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Оголошено надзвичайний стан
Кількість постраждалих в американському штаті Оклахома, де пройшов торнадо, становить 104 людини.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт телеканалу NBC. News.
Раніше повідомлялося, що жертвами торнадо стали п`ятеро людей, зокрема жінка з дитиною, 71 людина зазнала поранень.
Без електрики залишилися 210 тисяч осіб. Надзвичайний стан оголошено в штатах Оклахома і Міссурі.
Кілька торнадо зафіксовано в Оклахомі, переважно в передмістях Оклахома-сіті, де в травні під час аналогічного лиха загинули 24 людини. Попередження про торнадо було поширено в штатах Оклахома, Канзас і Міссурі.
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