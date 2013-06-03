У Мавританії небувала спека: гинуть люди

Принаймні десятеро осіб загинули в останні дні в Мавританії через небувалу спеку, яка встановилася на більшій частині цієї країни на заході Африки.

Як передає британська радіостанція Бі-бі-сі, температура в тіні досягає зараз в південних районах Мавританії 50 градусів Цельсія.

У ряді місць у зв`язку з природними аномаліями закрито школи і підприємства, зазначає ІТАР-ТАРС.

До 60 відсотків території Мавританії припадає на західну частину пустелі Сахара.