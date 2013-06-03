Діти, народжені матерями після 40, розумніші

Найбільш безпечним для дітей, є народження їх матерями після 40 років.

Дослідники стверджують, що саме діти, народжені батьками після 40 років, менше хворіють, рідше потребують госпіталізації, мають вищий рівень IQ і знають більше слів, ніж їх ровесники – діти молодших матусь.

Фонд Wellcome провів дослідження, під час якого були розглянуті дані про 1000 дітей у віці від 9 місяців до 5 років, які були народжені жінками, старше 40, ці дані порівнювалися з інформацією про 38000 дітей молодших мам.

Результати підтвердили, що, не дивлячись на те, що пізня вагітність може негативно впливати на організм матері, для дітей, доросліша мама - краще. Такі дітки рідше стають жертвами нещасних випадків, рідше мають зайву вагу і рідше потрапляють до лікарні. Крім того, експерти прийшли до висновків, що діти старших матерів мають більше слів в своєму словарному запасі, а їх рівень IQ куди вище.

gipoteza.net