Через пожежу на птахофабриці загинуло 55 осіб
09:19, 03 червня 2013Зарубіжні новини
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Трагедія у Китаї
У Китаї 55 осіб загинуло внаслідок вибуху і пожежі на птахофабриці.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за попередньою інформацією, на фабриці в провінції Цзилінь стався вибух внаслідок витоку аміаку, після чого спалахнула пожежа. Хоч не виключається версія, що причиною пожежі могли стати неполадки в електричній мережі птахофабрики.
Пожежникам вдалося загасити полум`я, зараз на місці події продовжують працювати рятувальники.
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