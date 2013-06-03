Через пожежу на птахофабриці загинуло 55 осіб

Трагедія у Китаї

У Китаї 55 осіб загинуло внаслідок вибуху і пожежі на птахофабриці. Як передає російська служба Бі-Бі-Сі , за попередньою інформацією, на фабриці в провінції Цзилінь стався вибух внаслідок витоку аміаку, після чого спалахнула пожежа. Хоч не виключається версія, що причиною пожежі могли стати неполадки в електричній мережі птахофабрики. Пожежникам вдалося загасити полум`я, зараз на місці події продовжують працювати рятувальники.

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