У Чехії введено надзвичайний стан, дощі не припиняються

09:25, 03 червня 2013
Зарубіжні новини
0

Уряд Чехії ввів у країні режим надзвичайного стану. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на «Чеські новини».

 
Надзвичайний стан оголошено по всій Чехії, окрім Пардубицького краю.
 
Третій рівень небезпеки оголошено у 50 містах Чехії. У Празі йде евакуація місцевого населення із зон затоплення. У центральній Чехії дощі не припиняються, рівень води в річках продовжує збільшуватися.
 
Як повідомляють «Чеські новини», у Празі закрито вісім станцій метрополітену.
 
Вода в річці Влтава прибуває швидше, ніж очікували чеські рятувальні служби. Відомо про одну загиблу і трьох зниклих без вісти.
 
 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter