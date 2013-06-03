У Чехії введено надзвичайний стан, дощі не припиняються

Уряд Чехії ввів у країні режим надзвичайного стану. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на «Чеські новини».

Надзвичайний стан оголошено по всій Чехії, окрім Пардубицького краю.

Третій рівень небезпеки оголошено у 50 містах Чехії. У Празі йде евакуація місцевого населення із зон затоплення. У центральній Чехії дощі не припиняються, рівень води в річках продовжує збільшуватися.

Як повідомляють «Чеські новини», у Празі закрито вісім станцій метрополітену.

Вода в річці Влтава прибуває швидше, ніж очікували чеські рятувальні служби. Відомо про одну загиблу і трьох зниклих без вісти.