У Чехії введено надзвичайний стан, дощі не припиняються
09:25, 03 червня 2013Зарубіжні новини
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Уряд Чехії ввів у країні режим надзвичайного стану. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на «Чеські новини».
Надзвичайний стан оголошено по всій Чехії, окрім Пардубицького краю.
Третій рівень небезпеки оголошено у 50 містах Чехії. У Празі йде евакуація місцевого населення із зон затоплення. У центральній Чехії дощі не припиняються, рівень води в річках продовжує збільшуватися.
Як повідомляють «Чеські новини», у Празі закрито вісім станцій метрополітену.
Вода в річці Влтава прибуває швидше, ніж очікували чеські рятувальні служби. Відомо про одну загиблу і трьох зниклих без вісти.
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