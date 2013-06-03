Скільки часу потрібно для підтримання фізичної форми

Лише чотири хвилини енергійних фізичних вправ тричі на тиждень достатньо для того, щоб залишатися здоровим і перебувати в хорошій фізичній формі, дійшли висновку норвезькі дослідники. Результати їх роботи опубліковані в журналі PLOS ONE.

У своєму дослідженні автори орієнтувалися на показник максимального споживання кисню (МПК) - один з основних показників функціонального стану організму, що піддається впливу регулярних фізичних навантажень. Цей показник залежить від маси мускулатури що працює, стану системи транспорту кисню, кардіореспіраторної системи і відображає загальну фізичну працездатність людини. МПК - це найбільша кількість кисню, виражене в мілілітрах, що організм здатний спожити протягом хвилини. Для здорового, але не займається спортом людини МПК складає 3200 - 3500 мл/хв, а у спортсменів МПК може досягати 6000 мл/хв.

Як зазначають автори, відомо, що регулярні фізичні вправи підвищують МПК, але досі залишається не визначеним, яка повинна бути їх інтенсивність і обсяг для того, щоб принести максимальну користь організму.

В ході експерименту автори оцінювали зміну МПК, а також показники роботи серцево-судинної системи у 26 здорових, але раніше не займалися фізичними вправами чоловіків з підвищеним індексом маси тіла у віці 35-45 років після десятитижневої програми тренувань. Всі учасники були розділені на дві групи.

Перша група три рази в тиждень виконувала вправи в наступному режимі - чотири четырехминутных сеансу інтенсивного навантаження, при яких частота серцевих скорочень (ЧСС) досягала 90 відсотків від максимуму, з трехминутными інтервалами з 70-відсотковою максимальної ЧСС. Друга група виконувала один чотирихвилинний сеанс інтенсивних фізичних вправ з 90-відсотковою максимальної ЧСС.

В результаті було встановлено, що у першої групи МПК підвищився на 13 відсотків, а у другій - на 10 відсотків. Крім того, в обох груп було відзначено зниження систолічного та діастолічного кров`яного тиску, а також рівня цукру в крові. У першій групі було також зареєстровано зниження рівня холестерину в крові і об`єму жирової тканини.

У результаті автори дійшли висновку, що графік занять, що передбачає чотири хвилини інтенсивного фізичного навантаження три рази в тиждень, є найбільш оптимальною стратегією, що дозволяє, з одного боку, легко включити його в робочий розклад, а з іншого боку, підтримувати стан свого здоров`я і фізичну форму на необхідному рівні.