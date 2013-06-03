У Саудівській Аравії - нові випадки смерті від коронавірусу

МОЗ Саудівської Аравії повідомило про три нових летальних випадки від коронавірусу в країні.

Як передає РІА «Новости», раніше Всесвітня організація охорони здоров`я повідомляла про 30 загиблих і 51 випадок захворювання. У Саудівській Аравії зафіксовано 24 смертельних випадки.

Вперше новий небезпечний коронавірус було виявлено у вересні 2012 року в Саудівській Аравії. На даний момент випадки зараження цим вірусом були зафіксовані також у Франції, Німеччині, Йорданії та Великій Британії. У тих, хто заразилися, спостерігаються симптоми, схожі на атипову пневмонію.

Геном нового вірусу вперше було розшифровано у Нідерландському медичному центрі імені Еразма, де вірусу було присвоєно індекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Віруси, що належать до сімейства коронавірусів (вони одержали цю назву за численні вирости на поверхні, які нагадують сонячну корону), викликають різні захворювання - від простуди до атипової пневмонії (SARS).

Спалах SARS було зафіксовано у листопаді 2002 року в Південному Китаї, він поширився на територію 29 держав. Збудником цієї інфекції став коронавірус SARS-CoV.