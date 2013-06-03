Причина раннього старіння - стреси дитинства

Стреси небезпечні для дорослих людей і здатні провокувати серйозні захворювання, а про те, як згубно вони відбиваються на дітях, навіть говорити не доводиться. Американськими ученими було встановлено, що сильні стреси в ранньому дитинстві можуть стати причиною передчасного старіння клітин в майбутньому. Ознаки старіння можуть «зберігатися» в ДНК впродовж тривалого часу. Саме з дитинства, за словами медиків, якраз і починається «програма» старіння організму.

Стрес сприяє процесу клітинного старіння, а стресові розлади, що переживаються в ранньому дитинстві, завжди є причиною розвитку безлічі хвороб.

Таким чином, дане дослідження стало першим доказом негативного впливу важкого дитинства на стан здоров`я людини в подальшому житті.

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