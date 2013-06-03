Чим корисні фісташки

Згідно з результатами нових досліджень, проведених вченими, регулярне вживання фісташок, крім інших їх позитивних властивостей, допомагає посилити чоловічу потенцію, пишуть іноземні ЗМІ.

На думку фахівців, це зумовлено тим, що в цьому виді горіхів міститься велика кількість антиоксидантів, рослинних білків і харчових волокон.

Як зазначають лікарі, еректильна дисфункція є одним з найпоширеніших порушень і характеризується нездатністю чоловіки розвивати або підтримувати ерекцію під час сексуального контакту.Тісно пов`язані з нею такі захворювання, як підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину в сироватці крові, проблеми з серцем і з периферичними судинами. У свою чергу антиоксиданти і ненасичені жирні кислоти, що містяться у фісташках, надають вираженийх позитивний ефект при наявності всіх цих хвороб, а також сприяють поліпшенню кровообігу в тканинах статевого члена, допомагаючи стимулювати чоловічу сексуальну функцію.

У рамках експерименту вчені протягом трьох тижнів спостерігали за 17 добровільними учасниками, які страждали еректильною дисфункцією. У стані чоловіків, в раціон яких протягом цього часу входили фісташки, були відзначені значні поліпшення. Крім того, як було встановлено в ході більш ранніх досліджень, вживання горіхів 1-4 рази на тиждень допомагає в середньому вдвічі знизити ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця і поліпшити ліпідний обмін.