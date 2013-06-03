Гриби допомагають вилікувати рак

Зазвичай кажуть, що гриби — це їжа, важка для шлунку, а при цьому не особливо багата корисностями. Проте, ізраїльські дослідники говорять, що деякі гриби можуть похвалитися справді чудовим впливом на імунну систему. А деякі гриби навіть успішно лікують саркому.

Серед корисних і навіть лікувальних грибів учені пригадали такі назви, як зимовий опеньок, шиітаке, герицій гребінчастий, майтаке, бразильський агарик тощо.

Як говорять дослідники, вказані гриби мають здатність знижувати активність білка NF-KappaB, який бере участь в розвитку онкологічних захворювань. Так, учені вже спробували запропонувати «грибну терапію» для раку молочної залози і простати. Говорять, якщо випробування покажуть гідний результат, настане час для справжнього повороту, адже гриби не роблять на організм такого деструктивного впливу, як хіміотерапія. Гриби просто стимулюють вироблення потрібних лейкоцитів («природних кілерів») і як би закликають організм до боротьби з важкою хворобою.

Примітно, що Мінохоронздоров`я Японії ще раніше схвалило гриби Trametes versicolor для лікування раку молочної залози, легенів, простати.

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