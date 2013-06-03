Апельсин і вишня пом'якшують запальні процеси

У апельсині важлива висока концентрація вітаміну С, яка – згідно сучасним натуропатам – здатна запобігти пошкодженню ДНК і уповільнити процеси природного старіння. У апельсинах містяться близько 60 різних флавоноїдів, антиоксидантів гесперетин і нарингин. Є в апельсинах і такий компонент, як пектин, що має послаблюючу дію. Тим самим апельсини захищають слизисту оболонку товстої кишки, одночасно зв`язуючи хімічні речовини в товстій кишці, що приводять до онкологічних захворювань. Крім того, апельсини перешкоджають утворенню каменів в нирках і зміцнюють загальний імунітет організму. Три або більше апельсинів в тиждень – і ви одержите оздоровчий ефект в повному об`ємі.

Надзвичайно корисна для людини і вишня, особливо для серцево-судинної системи. У вишні, особливо в кислих сортах, міститься антоціан, здатний вбивати гени в ракових клітинах. Знайдені докази, що компоненти кислої вишні ефективно борятся з окнологічними хворими клітинами товстої кишки людини і з аденомою передміхурової залози.

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