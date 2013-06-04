Банани скоротять ризик розвитку патологій серця

Фрукти і овочі корисні для здоров`я людини. Вже давно встановлено, чтоза рахунок вмісту в тому чи іншому овочі або фрукті різних корисних речовин, вони роблять різний, але завжди позитивний, вплив на здоров`я людини, пишуть іноземні ЗМІ.

Останнє дослідження нідерландських фахівців показало, що вживання в їжу фруктів, які мають білу м`якоть, дозволяє скоротити ризик розвитку патологій серцево-судинної системи. Вчені вважають, що вживання всього двохсот грамів таких фруктів на день допомагає на п`ятдесят відсотків скоротити ризик розвитку інфаркту міокарда.

Для дослідження було відібрано кілька десятків людей. Кожен день учасники повинні були з`їдати вказану кількість фруктів. При проведенні дослідження використовувалися яблука, груші та банани. Крім того, в окрему контрольну групу було виділено декілька учасників, які впродовж експерименту харчувалися фруктами, м`якоть яких мала інший, не білий колір, - червоний, зелений та оранжевий. На завершення наукової роботи організатори були нітрохи здивовані тим, що позитивним ефектом на здоров`я серцевого м`яза і судин володіли тільки яблука, груші та банани. Решта ж фруктів не мали аналогічної дії.

В даний момент автори дослідження збираються встановити, які конкретно інгредієнти фруктів з білою м`якоттю, мають властивості захищати серце від різноманітних недуг.