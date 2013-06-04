У ґрунтових водах під "Фукусімою" виявлено цезій

Японська компанія-оператор "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО) виявила в ґрунтових водах під АЕС "Фукусіма-1" сліди двох видів радіоактивних частинок - цезію-134 і цезію-137. Про це йдеться в опублікованій ТЕПКО офіційній заяві, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Раніше фахівці енергокомпанії запевняли, що в ґрунтових водах під АЕС відсутні будь-які радіоактивні частинки. Однак, повторні аналізи підтвердили зворотне: працівники ТЕПКО виявили 0,22 беккерелі цезію-134 на літр ґрунтових вод і 0,39 беккереля цезію-137. Їх концентрація не перевищує встановлених норм, проте сам факт надання помилкової інформації з такого серйозного питання, на думку місцевих фахівців, може серйозно підірвати і так досить сумнівну репутацію "Токіо електрик пауер". Компанія вже не перший раз надає невірні дані щодо ситуації на АЕС "Фукусіма-1".

Однією з ключових проблем на станції зараз є щоденний потужний приплив ґрунтових вод: він заважає співробітникам ТЕПКО відкачувати воду з підвальних приміщень АЕС. Минулого тижня японська влада зажадали від оператора створити під будівлями "Фукусіми-1" штучний шар вічної мерзлоти, який повинен заблокувати як надходження ґрунтових вод на територію станції, так і витік радіоактивної води за її межі.

У квітні цього року ТЕПКО визнала факт витоків радіоактивної води відразу на трьох з семи підземних сховищ "Фукусіми-1". У цьому зв`язку компанія пообіцяла до червня перекачати всю воду, що скопилася на станції, з підземних сховищ в наземні сталеві резервуари.