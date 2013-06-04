Жителі Праги готуються до евакуації через пік повені

Пік повені чеській столиці належить пережити завтра у зв`язку з надходженням води з річки Бероунки. Про це повідомив представник кризового штабу, цитує ІТАР-ТАРС.

За його словами, жертвами стихії стали шестеро людей, ще п`ятеро вважаються зниклими безвісти. У Празі готується евакуація ще кількох сотень городян.

Рівень води у Влтаві продовжує підніматися - приблизно на 20 см на годину. Вже затоплено острови в центральній частині Праги, з води видно тільки крони вікових дерев. Завдяки водозахисним загородженням поки вдалося перепинити шлях воді на вулиці районів Мала Країна, де знаходиться музей Франца Кафки.

У Чехії з повенями борються 15 тис пожежників і 3 тис військовослужбовців. Врятовано майже 250 осіб.