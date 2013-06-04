Європа потерпає від паводку. Прогнози метеорологів невтішні

Центральна Європа потерпає від паводку й прогнози метеорологів невтішні, повідомляє Euronews.

Нагадаємо, надзвичайний стан оголосили у 50 містах Чехії. Стихія вже забрала життя однієї жінки. Тисячі людей евакуйовано, переважно, на півдні та на півночі Чехії. У Празі були змушені навіть перевезти у безпечне місце пацієнтів міської лікарні.

Наразі висока вода загрожує історичному центру Праги, що внесений до реєстру пам‘яток ЮНЕСКО. Старовинні будівлі намагаються захистити за допомогою мішків з піском та металевих бар‘єрів. На боротьбу з лихом кинули кілька сотень військових, ще 2 тисячі готові долучитися до рятувальних робіт у будь-який момент.

Схожа ситуація і в сусідній Австрії. Одна людина загинула, а двоє вважаються зниклими безвісти. Від стихії потерпає захід та центр країни. Найгірша ситуація склалася навколо Зальцбурга. Через підтоплення із перебоями функціонує залізниця. Рух автодорогами теж ускладнено. У трьох регіонах введено надзвичайний стан. Сотні людей евакуйовано. Тисячі добровольців беруть участь у ліквідації наслідків паводку. Найближчим часом синоптики прогнозують нові дощі.

Не менш складна ситуація і в Німеччині. Тут вода забрала життя чотирьох людей. У місті Пассау, що розташоване на перетині трьох річок, рівень води сягнув десятирічного рекорду. У місті та навколишніх селищах проводять евакуацію. На півдні і сході Німеччини з берегів вийшов Дунай. Влада планує частково призупинити судноплавство на Рейні. Канцлер Ангела Меркель пообіцяла урядову допомогу постраждалим регіонам.

У Німеччині та Швейцарії за минулі кілька днів загинули чи зникли безвісти щонайменше четверо людей.

Синоптики не виключають, що потужні зливи, які не вщухають у регіоні, призведуть до повені, масштабнішої за стихію 2002 року. Нагадаємо, що тоді під водою опинилися десятки європейських міст, зокрема Прага.